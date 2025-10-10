Ви препорачуваме

ВОЈНА ВО УКРАИНА

Фото: ФФМ

Милевски: Задоволен од играта во одбрана, но не и во организација на играта

Ф.К.
Пред

Фудбалската А репрезентација на Македонија ја сопре Белгија во Гент, одигра 0:0 и освои голем бод со кој го задржа и првото место на табелата во пресрет на последните два натпревари од квалификацискиот циклус за СП 2026.

Добиј ги најважните вести, бесплатно на Viber

Препорачано

Селекторот Благоја Милевски е задоволен од освоениот бод, ремито против моќната Белгија, но вели дека сме потфрлиле во организацијата на играта, иако за тоа влијаеше и силата на Белгија.

Еден од столбовите во одбраната, Висар Муслиу поради повреда мораше да го напушти теренот, но Милевски се надева дека ништо не е сериозно:

– Можам да бидам задоволен од играта во одбрана, но не и во организација на играта. Извлековме максимум од овој натпревар, иако планот беше да имаме поголем посед, да играме и кон напред. Секако дека и противникот влијаеше на нашата игра. Белгијците имаат одлични играчи во средниот ред. Најважно е дека вечерва го имавме тој „фактор икс“. Да издржиме до крај и кога се браниме, да покажеме карактер.

Среќни сме, останавме на првото место и сега треба да се фокусираме на следниот меч против Казахстан, и тоа веднаш. Се надевам дека не е ништо сериозно со Висар Муслиу, но ќе знаеме по 24 часа кога ќе може да се скенира повредата – изјави селекторот Милевски на прес – конференцијата по натпреварот во Гент.

Почитуван читателу,

Нашиот пристап до веб содржините е бесплатен, затоа што веруваме во еднаквост при информирањето, без оглед дали некој може да плати или не. Затоа, за да продолжиме со нашата работа, бараме поддршка од нашата заедница на читатели со финансиско поддржување на Слободен печат. Станете член на Слободен печат за да ги помогнете капацитетите кои ќе ни овозможат долгорочна и квалитетна испорака на информации и ЗАЕДНО да обезбедиме слободен и независен глас кој ќе биде СЕКОГАШ НА СТРАНАТА НА НАРОДОТ.

ПОДДРЖЕТЕ ГО СЛОБОДЕН ПЕЧАТ.
СО ПОЧЕТНА СУМА ОД 100 ДЕНАРИ

КЛИКНИ ЗА ДОНАЦИЈА

#македонија #благоја милевски #Белгија #гент #препорачано
Видео на денот
  • Најново
  • Најчитано

Препорачано од оваа категорија

Прочитајте повеќе

Раскин: Ова беше фрустрирачки меч, имавме многу шанси, недостасуваше гол
Димитриевски: Дефанзивно одигравме перфектно – на победа против Казахстан за да продолжиме напред до тоа прво место
Зајков: Покажавме дека сме храбри, сите „изгинаа“ на теренот, секогаш со срце за Македонија
Масар Омерагиќ: Браво, браво момци – со цело срце за вас
Бод како „планина“ во Гент: Мундијалскиот сон за Македонија и натаму живее
Евролига: Црвена звезда го урна Фенербахче во Истанбул
Полувреме: Белгија напаѓа, Македонија успешно се брани во Гент
Халанд прогласен за најдобар играч во Премиер лигата за септември