„Меган ќе остане дома“: Принцот Хари ќе присуствува сам на откривањето на статуата на неговата покојна мајка

Првиот ден од јули носи прилично важен настан за британското кралско семејство. Имено, како што е најавено, по повод роденденот на покојната принцеза Дијана, ќе биде поставена статуа на нејзиното омилено место во градината на палатата Кенсингтон, а со тоа и нова можност за семеен собир. И додека принцот Хари се претпоставува дека ќе присуствува на настанот, неговата сопруга Меган Маркл веројатно и овојпат ќе го „скокне“ патувањето во Лондон.

Принцезата Дајана ќе го прославеше својот 60-ти роденден на 1 јули. Во чест на покојната принцеза, британското кралско семејство ќе го одбележи првиот ден од јули со поставување статуа во една од трите градини на палатата Кенсингтон, градината која беше нејзиното омилено место.

Овој настан ќе го собере британското кралско семејство, но и ќе ги обедини браќата, принцовите Хари и Вилијам, кои е предвидено заедно да ја откријат статуата.

Сепак, принцот Хари и овојпат нема да биде во придружба на неговата сопруга Меган Маркл. Иако неодамна „Radar Online“ пишуваше дека Меган планира да патува во Лондон за да му биде поддршка на својот сопруг, тоа тврдење веројатно не е вистинито, а извор близок до Хари и Меган за „Daily Mail“ изјави: „Меган не планира патување. Таа се породи неодамна и овојпат Хари ќе патува сам“.

Meghan will not fly to the UK to join Harry for the unveiling of a statue of his late mother Princess Diana on July 1st, a source confirmed after a US website claimed she would be attending

