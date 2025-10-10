Ви препорачуваме
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
Ви препорачуваме
Од авторите на
Слободен Печат
ВОЈНА ВО УКРАИНА
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
Макрон повторно го назначи Лекорну за премиер
Францускиот претседател Емануел Макрон повторно го назначи Себастијан Лекорну за премиер, само неколку дена откако ја прифати неговата оставка по падот на владата што траеше една ноќ, потврди Елисејската палата, пренесе Си-Ен-Ен.
Препорачано
Лекорну поднесе оставка во понеделникот, откако неговиот кабинет беше критикуван. Но, по неуспешните консултации со политичките ривали, Макрон се предомисли и му ја врати функцијата, оценувајќи дека е најсоодветен да ја води земјата во време на криза.
Франција ќе има нов премиер во следните неколку часа
„Ја прифаќам, од должност мисијата што ми ја довери претседателот“, напиша Лекорну на Икс, додавајќи дека негов приоритет ќе биде усвојувањето на буџетот и стабилизирање на политичката сцена.
Одлуката предизвика поделени реакции. Опозицијата го обвини Макрон дека се обидува да избегне предвремени избори, додека крајната десница оцени дека стратегијата на претседателот е „обид да се спаси власта, а не интересите на народот“.
Новата влада во Франција не издржа ниту еден месец, Себастијан Лекорну си поднесе оставка
Почитуван читателу,Нашиот пристап до веб содржините е бесплатен, затоа што веруваме во еднаквост при информирањето, без оглед дали некој може да плати или не. Затоа, за да продолжиме со нашата работа, бараме поддршка од нашата заедница на читатели со финансиско поддржување на Слободен печат. Станете член на Слободен печат за да ги помогнете капацитетите кои ќе ни овозможат долгорочна и квалитетна испорака на информации и ЗАЕДНО да обезбедиме слободен и независен глас кој ќе биде СЕКОГАШ НА СТРАНАТА НА НАРОДОТ.
ПОДДРЖЕТЕ ГО СЛОБОДЕН ПЕЧАТ.СО ПОЧЕТНА СУМА ОД 100 ДЕНАРИ
СЛОБОДЕН ПЕЧАТ. Е-БИЛТЕН
НЕ ГУБИ ВРЕМЕ! ЗАЧЛЕНИ СЕ И ДОБИЈ ГИ НАЈВАЖНИТЕВЕСТИ НА НЕДЕЛАТА - БЕСПЛАТНО ВО ТВОЈАТА Е-ПОШТА!
СЛОБОДЕН ПЕЧАТ. Е-БИЛТЕН
НЕ ГУБИ ВРЕМЕ! ЗАЧЛЕНИ СЕ И ДОБИЈ ГИ НАЈВАЖНИТЕВЕСТИ НА НЕДЕЛАТА - БЕСПЛАТНО ВО ТВОЈАТА Е-ПОШТА!
-
Најново
-
Најчитано
-
11мин
-
26мин
-
31мин
-
60мин
-
1час
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
Препорачано од оваа категорија
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5