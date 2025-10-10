Ви препорачуваме

ВОЈНА ВО УКРАИНА

Себастијан Лекорну / Фото EPA-EFE/TERESA SUAREZ

Макрон повторно го назначи Лекорну за премиер

Францускиот претседател Емануел Макрон повторно го назначи Себастијан Лекорну за премиер, само неколку дена откако ја прифати неговата оставка по падот на владата што траеше една ноќ, потврди Елисејската палата, пренесе Си-Ен-Ен.

Лекорну поднесе оставка во понеделникот, откако неговиот кабинет беше критикуван. Но, по неуспешните консултации со политичките ривали, Макрон се предомисли и му ја врати функцијата, оценувајќи дека е најсоодветен да ја води земјата во време на криза.

Франција ќе има нов премиер во следните неколку часа

„Ја прифаќам, од должност мисијата што ми ја довери претседателот“, напиша Лекорну на Икс, додавајќи дека негов приоритет ќе биде усвојувањето на буџетот и стабилизирање на политичката сцена.

Одлуката предизвика поделени реакции. Опозицијата го обвини Макрон дека се обидува да избегне предвремени избори, додека крајната десница оцени дека стратегијата на претседателот е „обид да се спаси власта, а не интересите на народот“.

Новата влада во Франција не издржа ниту еден месец, Себастијан Лекорну си поднесе оставка

