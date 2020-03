МАКИТЕ НА ФАБРЕГАС: Жена ми не сака да правиме дете, кажете добра серија

Поранешниот шпански репрезентативец, Фанцеск Фабрегас, кој моментно настапува во Монако, побара помош од навивачите како да го помине времето дома поради пандемијата на коронавирус.

Фабрегас на својот Твитер профил се пожали дека неговата сопруга Даниела Симан, не е расположена за правење деца, што и не е премногу чудно, оти таа веќе е мајка на пет деца, три во бракот со фудбалерот, и две од претходниот брак.

„Бидејќи мораме да останеме дома одреден период, а сопругата не сака да правиме деца (засега) кои серии ги препорачувате. Барем да имаат четири сезони“, ги праша Фабрегас своите фанови.

Since we have to stay at home for some time and my wife doesn’t allow me to have more kids (for now), what series do you guys recommend that have more than 4 seasons at least? @firstLadyD4 😉

— Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) March 13, 2020