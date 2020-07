Корона во Формула 1, Серхио Перез нема да вози во Силверстон

Возачот на Рејсинг Поинт е позитивен на коронавирус и нема да учествува на претстојната трка за Големата награда на Велика Британија.

Првиот тест кој го направи Перез по доаѓањето во Англија не даде чисти резултати поради што возачот мораше да оди на ново тестирање. Вториот тест покажа дека тој е позитивен на ковид-19, а инфомарцијата ја потвди и Светската автомобилистичка федерација (ФИА), што значи дека Перез ќе ја пропушти неделната трка во Силверстон.

BREAKING: Sergio Perez will not take part in this weekend’s British Grand Prix after testing positive for COVID-19

He is self-isolating and we wish him a speedy recovery

Racing Point’s driver line-up will be announced in due course pic.twitter.com/bfndFxqa9D

— Formula 1 (@F1) July 30, 2020