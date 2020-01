Каква „бомба“: Не исчезнала магијата на Франческо Тоти! (ВИДЕО) - Слободен печат

Еден од најдобрите кои што биле дел од фудбалската игра, легендарниот Франческо Тоти (43) одамна се пензионираше, но и натаму останува мајстор.

Во една лига во која играат поранешни фудбалери, настапува и Тоти, а во ремито на својот тим псотигна еден прекрасен погодок кој кружи на социјалните мрежи.

Како активен играч Тоти правеше „чуда“ во дресот на екипата на Рома, неговата „магија“ не исчезнала и годините се само бројка.

Во својата кариера играше само за еден клуб, за римската „волчица“ имаше 619 натпревари со реализирани 250 голови.

Totti doing Totti things.

He must have a foot like a traction engine. 🚂 💥pic.twitter.com/N8wy827XVt

— MailOnline Sport (@MailSport) January 14, 2020