Италијанците потврдија дека Артета ќе го води Арсенал! (ФОТО)

Италијанскиот новинар околу случувањата на светската фудбалска сцена, Џанлука Ди Марцио информира преку својот Твитер профил дека Арсенал ги заврши преговорите со Микел Артета и дека тој ќе биде новиот менаџер на клубот.

Артета досега беше помошник на Пеп Гвардиола во Манчестер сити во 2016. година, уште од претходно беше во комбинација за шеф на стручниот штаб во Арсенал, но прво шанса доби Унаи Емери кој си замина од екипата пред нешто помалку од еден месец.

#Arteta leaves @ManCity and will be next @Arsenal manager @SkySport @SkySportNewsHD

— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) December 18, 2019