Испуши 250 цигари за 10 минути, две години не зборуваше со Зидан!

Екс членот на Баерн Минхен и поранешен француски репрезентативец беше многу разочаран после финалето на Мундијалот пред 14 години.

Своевремено играч во делот на одбраната, Вили Сањол откри дека две години не зборуваше со Зинедин Зидан после поразот во финалето на Светското првенство во 2006 година.

Франција во финалето на Светското првенство загуби од Италија после пеналите. Помеѓу моментите кои го одбележаа натпреварот е и црвениот картон кој го доби Зидан откако го удри Марко Матераци со глава.

Sanyol on the famous Zidane bunt: I smoked 250 cigarettes in 10 minutes and interrupted him two years! https://t.co/S5A86bkGgA pic.twitter.com/gI0NyDWqpB

