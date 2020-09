Имаше шампионски амбиции во НБА лигата, но на крајот доби отказ!

Како што информираа американските медиуми, Док Риверс не е повеќе тренер на Лос Анџелес Клиперс. Успеа да исполни многу свои цели, додека некои други ги загуби од вид.

Адријан Војнаровски на „Твитер“ напиша дека Риверс си заминува од клубот, а набргу потоа и Риверс имаше објава, збогувајќи се со навивачите, играчите и управата, иако имаше уште две години од договорот.

– Благодарност до ЛА Клиперс кој ми дозволи да бидам тренер и им се заблагодарам за поддршката што ми ја пружаа. Кога го презедов тимот, имав цел да направам победничка екипа, дестинација во која секој слободен играч ќе сака да дојде и да ја освоиме шампионската титула. Успеав да исполнам многу од моите цели, додека некои други ги изгубив од вид.

Doc Rivers had two years left on his contract, sources tell ESPN. This is a challenging coaching search for Clippers, who are the ultimate win-now team. Among top candidates in the marketplace: Clippers assistant Ty Lue and former Rockets and Knicks coach Jeff Van Gundy. https://t.co/Ov02RYNbK9

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 28, 2020