Ибрахимовиќ го прекрши медицинскиот протокол!?

Поранешниот член на репрезентацијата на Шведска присуствуваше на натпревар во шведската лига чиј домаќин беше Хамарби.

После завршувањето на мечот, Златан Ибрахимовиќ замина во соблекувалната во Хамарби и така го прекрши медицинскиот протокол, бидејќи само играчите и стручниот штаб можат да бидат таму.

