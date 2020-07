Голем потег на Надал, сам си го чисти теренот по тренинг (ВИДЕО)

Шпанскиот тенисер ги воодушеви тениските фанови ширум светот.

Рафаел Надал во родната Мајорка се подготвува за продолжението на сезоната, а вториот светски рекет најави дека ќе ги прескокне турнирите во САД и ќе се фокусира на тие во Европа кои ќе се играат на земјени терени.

Покрај интензивните тренинзи пред настапот на Мастерсите во Мадрид и во Рим како и на Ролан Гарос, Надал покажа дека и е голем човек. Имено, по завршувањето на тренингот тој сам го израмни теренот за наредните корисници.

A great example to all young athletes out there, regardless of what sport you play. If multiple Grand Slam Champion @RafaelNadal can clean his own court after him, then you can clean your training area up afterwards too. It’s called humility & respect. pic.twitter.com/EpWMrs0Qm4

— Allistair McCaw (@AllistairMcCaw) July 17, 2020