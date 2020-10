Фудбалската приказна за Шон Конери: Го одби Манчестер јунајтед и славниот Безби за да стане омилениот Џејмс Бонд

Денеска на 90. годинша возраст почина Шон Конери, неверојатниот актер, освојувач на Оскар и легендарниот Џејмс Бонд. Славниот шкотски актер е познат како најомилениот агент на нејзиното височество, а се појави во дури седум филмови како агентот 007, по што беше избран за „најдобриот Џејмс Бонд“.

Како вистински Шкотланѓанец, Шон Конери го сакаше фудбалот,а малку недостасуваше наместо во актерските води да заплива во фудбалските бидејќи во младоста доби повик од легендарниот Мет Базби да игра дури и за Манчестер јунајтед.

„Играв за Бонириг Роуз, а добив понуда да одам на проба во Ист Фајф, Селтик тогаш не ме бараше, тоа е вистината“, изјавил Шон Конери во една прилика.

A little known story: In 1953, Manchester United boss Matt Busby scouted Sean Connery, playing for Bonnyrigg Rose Athletic and offered him a contract. Connery rejected it: “I realised a footballer could be over the hill by the age of 30, and I was already 23. So I chose acting.” pic.twitter.com/CeaO4hlGuD



Тој играл полупрофесионален фудбал во Шкотска, а за тоа колку бил талентиран најдобар доказ е случката со легендата на Манчестер јунајтед, славниот Мет Безби. Имено, во еден момент неговиот тим играл во близина на Манчестер, а легендарниот тренер го следел тој натпревар и бил воодушевен од фудбалските квалитети на Шон Конери. Веднаш во натпреварот му понудил на Конери договор да игра за Манчестер јунајтед за 25 фунти неделно. Идниот Џејмс Бонд ја одбил понудата.

– Сфатив дека фудбалерите веќе на 30 години не се во најдобра форма и повеќе не можат да бидат добри. Јас тогаш имав 23 години и ја одбив понудата да играм за Јунајтед – открил Конери.

Сепак, по многу години, откако веќе станал славен актер, тој признал дека му е жал што ја одбил понудата.

– Жалам што не ја прифатив понудата бидејќи навистина го сакав фудбалот. Одлучив да станам професионален актер и тоа беше една од најпаметните работи кои ги направив во животот.

Како горд Шкотланѓанец, Шон Конери како мал навиваше за еден од двата најголемите клуба, Селтик, но кога стана славен актер и поради пријателството со Дејвид Мари ги предаде „зелените“ и почна да се појавува на натпреварите на Глазгов Ренџерс.

– Кога бев дете, татко ми ме научи да навивам за Селтик. Иако имав доста обврски како актер, секоја можност ја користев да одам да ги следам нивните натпревари. Но, на еден прием во Глазгов кога се запознав со Дејвид Мари му ветив дека ќе дојдам да го гледам Ренџерс. Веднаш се спријателивме со него, уживавме во заедничките пијачки и во забавите и долги години бевме големи пријатели. Поради него го засакав Ренџерс и со тоа станав омразен на „Паркхед“ (стадион на Селтик) – раскажуваше во минатото, Шон Конери.

One way to remember Sean Connery who passed away today, it’s a quote from Rino Gattuso:

he wanted to leave Rangers to go back to Italy;

Sean Connery opposed that saying he was gonna be a star;

Gattuso came out saying: “Tell Sean Connery to mind his fucking business” pic.twitter.com/s3mBiOVObw

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) October 31, 2020