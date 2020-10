ФОТО+ВИДЕО: Трамп и Бајден одново ќе ги одмерат силите

Американскиот претседател Доналд Трамп и неговиот противкандидат, поранешниот потпретседател и сенатор Џо Бајден, ќе ја имаат последната дебата ноќва, 12 дена пред претседателските избори на 3 ноември. Дебатата ќе се одржи на Универзитетот Белмонт во Нешвил, Тенеси, во 20 часот по локално време.

Дебатата ќе има шест тематски сегменти во кои секој кандидат ќе има две минути да одговори на прашањата што му ги постави модераторот и водител на NBC, Кристен Велкер. Темите ќе бидат: борба против ковид-19, американското семејство, раса во Америка, климатските промени, националната безбедност и лидерството.

Во секој случај, ова е последна шанса на Трамп да ја поништи многу убедливата предност што ја има Бајден во скоро сите анкети.

Што се однесува до електронските гласови (засновани на победи во одделни држави), Бајден во моментов може да смета на 232 електронски гласови, 10 повеќе отколку пред првата дебата, а Трамп само на 125. Сепак, за преостанатите 181 електорски глас, неизвесно е кој ќе ги добие.

Нивната прва дебата се одржа кон крајот на септември и беше многу хаотична. Со цел да се избегне фонијата од првата дискусија, микрофоните ќе бидат исклучени на кандидатот кој нема да има збор во одреден момент.

