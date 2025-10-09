ФОТО | Старо интервју на Трамп за „Плејбој“ : „Секој маж ужива во флерт“
Насловната страна на списанието „Плејбој“ од март 1990 година со Доналд Трамп повторно го привлече вниманието на јавноста. Ова ретко издание на познатиот магазин, на кое се појавува 43-годишниот Трамп, идниот 45. и 47. претседател на САД, случајно било пронајдено во продавница што продавала предмети за хуманитарни цели.
Препорачано
Купувачот, изненаден од откритието, ја споделил фотографијата на социјалните мрежи, опишувајќи го интервјуто со тогашниот бизнисмен како „навистина лудо четиво“.
Насловната од 1990 година
На корицата од март 1990 година, Трамп позира во бела кошула, црни панталони и црна лептир-машна, во друштво на насмеана бринета.
Покрај интервјуто со него, списанието содржи и теми како „Рок и расизам“, „Автомобилите на 90-тите“ и „Светски пријатели“.
За бракот, флертот и работата од соништата
Внатре во списанието, текстот носи наслов:
„Интервју за Плејбој: Доналд Трамп, искрен разговор со најекстравагантниот милијардер на деценијата за склучување зделки, самопромоција, светски проблеми …“.
На прашањето за бракот и моногамијата, Трамп одговорил:
„Не морам да одговорам на тоа. Никогаш не зборувам за мојата сопруга тоа е една од предностите што не сум политичар. Мојот брак е и треба да остане приватна работа.“
Кога бил запрашан дали ужива во флертот, Трамп бил поотворен:
„Мислам дека секој маж ужива во флерт. Ако некој каже дека не ужива, тогаш лаже или е политичар што се обидува да добие уште четири гласа. Луѓето сакаат да чувствуваат дека се добро прифатени, особено на одредено ниво на успех и егото. Тоа е важно.“
Тој во интервјуто открил и која била неговата работа од соништата:
„Отсекогаш сум мислел дека совршената работа за мене би била да го водам MGM во 30-тите и 40-тите години. Тоа беше време на неверојатен гламур и стил што денес повеќе не постои тогаш можевте навистина да контролирате сè.“
Вредно откритие и реакции на социјалните мрежи
Купувачот кој го пронашол списанието платил само 1,50 долари, а подоцна дознал дека на интернет се продава за 100 до 150 долари.
Неговата објава предизвика лавина коментари, а многумина споделија слични искуства.
„Читав стари броеви на Плејбој во салон за тетовирање и бев изненаден од статиите. Темите беа шокантно прогресивни фасцинантно е колку долго разговараме за истите прашања и денес“, напиша еден корисник.