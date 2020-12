ФОТО | Незамислив луксуз: Кајли Џенер го покажа својот приватен авион

Кајли Џенер, најмладата сестра на кланот Кардашијан- Џенер, се здоби со големо богатство благодарение на својот бренд за козметика „ Kylie Cosmetics“. Оваа дваесет и тригодишна девојка е добро позната по својата љубов кон луксузот.

Најмалата сестра Ким Кардашијан сака да троши, па се пофали на социјалните мрежи, каде има голем број следбеници, со луксузен приватен авион, кој е украсен според нејзиниот вкус.

Според „Page Six“, Кајли Џенер потрошила неверојатни 70 милиони долари на својот луксузен приватен авион.



Ријалити ѕвездата „Keeping Up with the Kardashians “ го украси авионот со натпис „Kylie Skin“ напишано со розови букви.

Патниците кои ќе имаат среќа да летаат со авионот на Кајли ќе добијат перница и ќебе од нејзиниот бренд „Kylie Skin“, секако во розови тонови.

Кајли се погрижи за сите детали, па авионот има и простор за одмор, големи бањи, место за одмор, како и пространа гардероба за багаж.

Инаку, најмладиот член на кланот Кардашијан-Џенер со раперот Тревис Скот ја имаат ќерката Сторми, која ја одгледуваат заедно бидејќи и покрај тоа штосе разделија, тие останаа во пријателски односи како одговорни родители.