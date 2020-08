Додека Ѓоковиќ ја брка 18. грен слем титула, Федерер одмора на јахта (ФОТО)

Денеска започна УС Опен на кој главен фаворит е Новак Ѓоковиќ, а грен слем турнирот во Њујорк ќе биде без Рожер Федерер.

Швајцарецот годинава имаше две операции на коленото поради што одлучи да ја заврши сезоната и слободното време максимално го користи. Додека Ѓоковиќ е во лов на 18. грен слем титула, Федерер заедно со сопругата Мирка и децата одмора на јахтата на милијардерот Бернар Арно.

@rogerfederer spends holidays with wife Mirka and twins on a billionaire’s Bernard Arnault yacht 💕👑🌴✌ pic.twitter.com/oo7HpPBI8w

@rogerfederer the Yacht where the Federer Family spends their well-deserved vacations with the Businessman billionaire’s Bernard Arnault yacht 💕👑🌴✌#perfect #RFfamily #vacation pic.twitter.com/7D2c57Yn8j

— Tamara Federer Caminos (@RFTamara) August 28, 2020