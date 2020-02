Џејмс: Нема да го читам ова „ср*ње“, ќе говорам од срце за Коби! (ВИДЕО) - Слободен печат

Кошаркарите на Лос Анџелес Лејкерс синоќа на домашен терен беа поразени од Блејзерси (119:127), но овој натпревар беше во знакот на Коби Брајант.

Лејкерси играа во својот „Стејплс центар“ после трагичната смрт на еден од најдобрите кошаркари во историјата.

Брајант загина минатата недела во хеликоптерска несреќа заедно со неговата ќерка Џиана (13) и уште седум лица.

Тажни песни, поплава од емоции и 20.000 на исто место. Единствените две празни места во салата беа во партер само за Коби и неговата ќерка Џиџи.

LeBron James addresses the crowd before the game and shares touching words about Kobe Bryant. pic.twitter.com/DLjjhC5ALy

— TSN (@TSN_Sports) February 1, 2020