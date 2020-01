Хеликоптерот на Коби имaл три сериозни недостатоци - Слободен печат

Во кокпитот немаше снимач на глас, ниту било овозможено снимање на податоци за летот, велат од Националниот одбор за безбеден транспорт.

Неколку дена после смртта на Коби Брајант, неговата ќерка Џиана и уште седум луѓе во хеликоптерска несреќа во Калабасас во Калифорнија почнаа да излегуваат неколку околности под кои се случи оваа трагедија.

Американскиот „Си-Ен-Ен“ наведува дека „Сикорски С-76“, хеликоптерот во кој леташе Брајант (сопствеништво на „Ајленд експрес“) немаше систем за скенирање на теренот и за предупредување (TAWS), што е препорачано уште пред 14 години.

Не е сигурно дали овој систем ќе спречеше хеликоптерот да се удри на ридот поради густа магла, но веројатно ќе ја намалеше можноста за тоа.

TAWS служи за алармирање на пилотите кога се во опасност да удрат на тлото, додека снимачите им помагаат на истражителите да ги откријат важните околности на падот.

Она што е исто така непознато е дали на пилотот му била дадена специјална дозвола да лета во магливи услови.

