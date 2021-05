Деми Ловато проговори за својата сексуалност: Отсега ќе се идентификувам како небинарна личност

Американската пејачка и актерка Деми Ловато неодамна се декларираше како небинарна личност. Како што вели, ја донела таа одлука по многу работа на себе…

„Секој ден се будиме и добиваме нова можност да бидеме она што сакаме и посакуваме да бидеме. Поголемиот дел од мојот живот го поминав растејќи пред сите вас… Го видовте доброто, лошото и сето она помеѓу. Не само што мојот живот беше патување, туку живеев и за оние од другата страна на камерата“, напиша Ловато на своите профили на социјалните мрежи.

Ѕвездата истакна дека промените претставуваат различност и слобода на нејзиното сексуално изразување. Небинарните лица не се идентификуваат како мажи и жени, туку некаде надвор од овој бинарен систем.

„Денес е ден кога сум многу среќна затоа што можам да споделам нешто повеќе од мојот живот со сите вас – со гордост ве известувам дека отсега ќе се идентификувам како небинарна личност и официјално ќе ја менувам заменката јас со заменките во множина тие/нив“, рече Деми додавајќи дека ова дошло по долг процес на лекување и работа на себе.

Not only has my life been a journey for myself, I was also living for those on the other side of the cameras.

— Demi Lovato (@ddlovato) May 19, 2021