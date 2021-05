Човекот кој го „воскресна“ Феникс санс е тренер на годината во НБА

Тренерот на Феникс санс, Монти Вилијамс е избран за тренер на годината, открива ЕСПН.

49-годишниот Вилијамс доби највеќе гласови од своите колеги тренери (во гласањето учествуваат сите 30 тренери во НБА) и е добитник на престижната награда која го носи името по Мајкл Голдберг, долгогодишниот директор на тренерската асоцијација (НБЦА).

ESPN Sources: Phoenix Suns coach Monty Williams has been voted as the National Basketball Coaches Association’s Coach of the Year: https://t.co/hceWTtAAxg

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 18, 2021