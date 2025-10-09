Бугарија: 33% од членовите на управните одбори на јавните претпријатија мора да бидат жени
Во бугарскиот парламент денеска продолжува првото читање на измените во Законот за рамноправност меѓу жените и мажите, предложен од Владата. Клучната измена е во тоа што на јавните претпријатија кои котираат на берзата, им се наложува една третина од местата во управните одбори да ги резервира за жените, пренесува „Фрог њуз“.
Целта е да се подобри родовиот баланс меѓу директорите на друштвата котирани на берзата, во согласност со европската директива, чиј рок за воведување истече на 28 декември 2024 година.
Измените предвидуваат учество од најмалку една третина на помалку застапениот пол во управните органи на јавните друштва до 30 јуни 2026 година. Според образложението, мерката ќе има позитивен ефект врз економската средина, корпоративното управување и транспарентноста. Исто така, се предвидува и обврска за јавно објавување на овие податоци преку декларациите за корпоративно управување.
Пратениците ќе расправаат и за второто читање на измените во Законот за сајбер безбедност, кои имаат за цел целосна интеграција на бугарското законодавство со европските стандарди.
Измените вклучуваат воведување на јасни правила за проценка на ризикот, пријавување на инциденти и тестирање на системите, како и мерки за зголемување на свеста за ризиците од сајбер-напади.
Во дневниот ред е вклучено и првото читање на предлозите за измена на Законот за адвокатурата, поднесени од Владата, „Продолжуваме со промената – Демократска Бугарија“ и „Възраждане“.
Очекувано е Народното собрание да го ратификува Рамковниот договор за заем меѓу Бугарија и Банката за развој на Советот на Европа, кој предвидува кофинансирање на програми преку Европскиот социјален фонд.