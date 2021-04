Алегри и дефинитивно се враќа на клупата на Јувентус, Роналдо си заминува од Торино

Масимилијано Алегри од следната сезона повторно ќе го предводи Јувентус. Бројни извори од Италија тврдат дека челниците на Јувентус го избраа Алегри да биде наследник на Андреа Пирло и со тоа ја признаа својата грешка кога пред две години му дадоа отказ.

Тогаш Алегри беше заменет со Маурицио Сари кој во Торино остана само една сезона по што на клупата седна тренерот-дебитант Андреа Пирло кој не ги оправда очекувањата и згора на тоа ја загуби шампионската титула во Серија А.

Everything pointing towards the return of Max Allegri at Juventus! Ronaldo very likely to leave in this case, while for me, Pirlo should be given a chance to return to the U23 team. pic.twitter.com/KVIK4WYzLQ

— Adriano Del Monte (@adriandelmonte) April 28, 2021