ВИДЕО: За малку избегната трагедија, на авионот на Јута џез му откажа еден мотор

Авионот кој ги пренесуваше кошаркарите на Јута џез удри во јато птици и остана без еден мотор

На летот од Солт Лејк сити до Мемфис, авионот со кошаркарите на Јута џез мораше принудно да слета, односно да се врати на аеродромот од каде полета по само неколку минути.

Причината за тоа е откажувањето на еден мотор бидејќи авионот удрил во јато птици.

Моторот бил упален, дури извесно време горел по што потоа се исклучил.

Според портпаролот на тимот, оштетувањата на моторот биле големи и поради тоа не сакале да ризикуваат и го откажале летот за Мемфис.

Дека ситуацијата била сериозна потврдуваат и пораките кои кошаркарите на Јута ги оставија на социјалните мрежи

The Utah Jazz plane had to be re-routed after hitting some birds during takeoff. Everybody is ok. 😲

(📸: @brian_schnee) pic.twitter.com/U4ZPuwd5Rj

— theScore (@theScore) March 30, 2021