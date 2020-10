Видео: Веќе седум дена илјадници Полјаци го искажуваат својот револт против забраната за абортус

И покрај рекордните бројки со новозаразени од коронавирусот во Полска, одлуката на полскиот суд за дополнително ограничување на веќе рестриктивните прописи за абортус, со денови е мотив за граѓаните да излезат на масовни протести. И денес илјадници Полјаци ги искажуваат својот револт против оваа одлука. Многумина од нив влегоа и во црквите, по што полицијата ги предупреди демонстрантите да не напаѓаат верски објекти.

„Пекол за жените“, „Доста ни е“, „Одете по ѓаволите“, „Абортуси без граници“,“ Рацете ти се крвави“,“ Вистинската жена е заедничка работа“,“ Владата не е бременост, може да се отстрани како и „Ова е војна“, се дел од пораките на транспарентите со кои и жени и мажи ги носат на демонстрациите.

Tens of thousands of people in Poland have defied Covid-19 restrictions to protest against a new high court ruling that imposes a near-total ban on abortion. https://t.co/eP11ZEiL1F pic.twitter.com/I0DfUZhjbj

Во парот во Краков, демонстрантите нанижа редови на црна облека во знак на протест против одлуката на судот во Полска која дозволува само абортуси по инцест, по силување или во случај да се загрози животот на мајката и која важи на национално ниво.

Lines of black clothing were strung up in this Krakow, Poland, park to protest against the government’s ruling that imposes a near-total ban on abortion nationwide pic.twitter.com/SqIe2vjEN3

— NowThis (@nowthisnews) October 28, 2020