ВИДЕО: Рекорден број урагани во годинешната сезона на Атлантикот

Во годинешната сезона на урагани на Атлантикот забележан е рекорден број именувани бури, соопшти американскиот Национален центар за урагани.

Тропската бура Ета е 29-та во оваа сезона на атлантски урагани, со што е урнат рекордот од 28 бури кој е забележан во 2005 година.

This overhead shot of Gordon Town Road in St Andrew shows the raging Hope River and eroding infrastructure as heavy rains associated with Eta, now a Tropical storm, continue to pelt sections of Jamaica. Vehicular access to parts of the community has been cut off – Robin Baston pic.twitter.com/DXpmhJrbXx

— Jamaica Gleaner (@JamaicaGleaner) November 8, 2020