ВИДЕО | Масакр на протестите во Мјанмар: Војската пукаше врз демонстрантите – 18 загинати

Комесаријатот за човекови прави при Обединетите нации соопшти дека најмалку 18 лица се убиени, а над 30 се повредени во неделата во Мјанмар во жестоките судири на полицијата и војската со демонстрантите против пучот.

Комесаријатот на ОН наведува дека добил „веродостојни информации“ дека смртта кај овие лица настапила при пукањето од страна на војската и полицијата врз толпата луѓе во Јангон, Давеи, Мандалеј, Миеику, Баго и Пококо. Солзавец и шок бомби исто така се користени.

Nyi Nyi Aung Htet Naing had posted "#How_Many_Dead_Bodies_UN_Need_To_Take_Action" on Facebook. He was among the first of at least 18 people killed in Myanmar by junta forces today. https://t.co/mCG4mZzFPs #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/3DU0xqRZyS — Matthew Tostevin (@TostevinM) February 28, 2021

„Силно го осудуваме ескалирачкото насилство против протестот во Мјанмар и ја повикуваме војската веднаш да запре со примената на сила против мирните демонстранти“, изјави портпаролката на Комесаријатот Равина Шамдасани.

A memorial on Mandalay's 26th Street for those killed by security forces during today's violent crackdown on peaceful demonstrations. At least 16 people were killed across Myanmar today.#WhatsHappeningInMyanmar #MilkTeaAlliance

Read more: https://t.co/g7NJ8V0tMf pic.twitter.com/ffg9pxYCAi — Frontier Myanmar (@FrontierMM) February 28, 2021

„Меѓународната заедница мора да покаже солидарност со демонстрантите и со сите оние кои тежнеат кон враќање на демократијата во Мјанмар“, истакна Шамдасани.

Од военото преземање на власта на 1. февруари, Мјанмар го потресуваат масовни протести и кампања на граѓанска непослушност која ги поттикна државните службеници да запрат со работа.

At least 18 people have been killed after Myanmar security forces opened fire on protesters in several cities, says UN. Here's what you need to know ⤵️ Read more: https://t.co/lZ9SwN76Jc pic.twitter.com/cmr5FCeGhm — Al Jazeera English (@AJEnglish) February 28, 2021

Воената хунта во текот на викендот ја засили упоретребата на сила против масовните демонстрации на кои се бара предавање на власта и пуштање на слобода на цивилната лидерка Аунг Сан Су Ќи.

Our voices are louder tonight for the warriors we’ve lost. 8pm curfew but still going strong at our own places. We won’t back down. We will fight in every possible way we can. HEAR OUR VOICES & RAISE YOUR VOICES FOR #Myanmar. #WhatsHappeningInMyanmar #HearTheVoiceOfMyanmar pic.twitter.com/srX1CT7Jth — May Toe Khine (@maytoekhine) February 28, 2021

Полицијата и војската во изминатите недели веќе пукаше со гумени куршуми, солзавец и водени топови кон демонстраните во обид да ја сузбие граѓанската непослушност, а во изолирани случаии пукаа и со боева муниција.

pray for Sister Nu Thawng pray for Myanmar pic.twitter.com/jcyLOfzTOH — tommy (@theghissilent) February 28, 2021

Поголем број на припадници на безбедноснтие сили повторно се мобилизирани во неделата наутро за да ги растераат демонстрантите кои се собраа во неколку делови од земјата. Се одѕваа на повикот упатен преку социјалните мрежи и ги преплавија улиците.