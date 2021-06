ВИДЕО | Кралицата сечеше торта со огромен меч и ги насмеа присутните: Вака е поневообичаено

Кралицата Елизабета вчера присуствуваше на ручек организиран од едукативната добротворна организација „Edem Project“ заедно со Кејт Мидлтон и Камила.

По тој повод, таа требаше да исече голема торта. На задоволство на присутните, кралицата беше видно расположена, па реши да ги покаже своите вештини, сечејќи ја тортата со меч.

Queen Elizabeth II insisted on cutting a cake using a ceremonial sword at an event on the sidelines of the G7 summit.

When told there was a knife available instead, the monarch replied, “I know there is! This is something that is more unusual.” https://t.co/Bu2P1lVq7H pic.twitter.com/LCd8sHdGnz

