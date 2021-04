ВИДЕО: Изгубив милион долари во еден ден на коцкање, и тоа едно 10-20 пати

Легендарниот НБА кошаркар, Чарлс Баркли, откри дека во минатото најголем порок му бил обложувањето.

– Кај обложувањето го сакам победувањето, тоа ме возбудува. Многу луѓе зборуваат за возбудата која го следи обложувањето. Но, јас ги сакам парите, не е убаво кога ќе загубиш, но затоа чуството кога ќе победиш е феноменално – вели Баркли кој открива дека знаел да загуби и милион долари за еден ден.

Charles Barkley tells @GrahamBensinger he has lost $1 million dollars on gambling at least 10 to 20 times pic.twitter.com/GuHyIRzTyb

— Darren Rovell (@darrenrovell) April 9, 2021