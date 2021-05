Валенсија го отпушти тренерот Грасија

Шпанскиот прволигаш Валенсија денеска со смени тренерот Хавиер Грасија. Тој е сменет поради лоши резултати, а се кулминираше по вчерашниот пораз на Валенсија од Барселона со 2:3.

Тоа беше четврти пораз за Валенсија во последните осум натпревари на кои е остварена само една победа.

Екипата со лошите игри во последно време дојде во незавидна позиција на табелата, Валенсија е моментно на 14 место на табелата со само шест бодови над местата кои носат во втората лига.

До крајот на сезоната во која треба да се одиграат уште четири кола, екипата ќе ја предводи Салвадор Гонсалес Воро.

