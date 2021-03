УЕФА: Ќе важи правилото за пет замени и на Европското првенство

Европската фудбалска унија потврди дека на учесниците на претстојното Европско првенство ќе им биде дозволено да го применуваат правилото за пет замени во текот на натпреварите.

На овој начин, УЕФА го усвои правилото што веќе го воведе ФИФА и го применува во квалификациите за СП, до март 2022 година.

Пет замени ќе бидат дозволени и за финалето во Лигата на нации во октомври и плејофот следниот март. УЕФА објави дека правилото останува важечко се додека пандемијата на коронавирусот влијае на мечевите и натпреварувањата.

🏆 🔄 CONFIRMED: Up to five substitutions will be allowed at #EURO2020 and the 2021 #NationsLeague finals and relegation play-outs.

The reasons for the temporary five-sub rule remain valid and it is already in place for the #WCQ that run until March 2022.

Full info: 👇

— UEFA (@UEFA) March 31, 2021