Со солзавец и водени топови против демонстрантите: Жестока пресметка во Прага (ФОТО+ВИДЕО)

Чешката полиција употреби денеска солзавец и водени топови за да ги растера стотиците демонстранти во Прага кои ги нападнаа полицајците после протестот против новите рестриктивни мерки на владата поради сузбивање на ширењето на коронавирусот.

#CzechRepublic Police attacked by dozens of individuals in #Prague after official part of demonstration against covid restrictions had ended. pic.twitter.com/1sS4LRgEbE

Во судирите меѓу полицијата и демонстрантите повредени се најмалку 20 лица, пренесува АП.



На протестот имало повеќе илјади луѓе, вклучувајќи и фудбалски и хокеарски навивачи кои протестирале против мерките меѓу кои се и забрана на спортските натпревари и затворање на баровите и рестораните.

As a wise man from #Uzbekistan once said – you don't really live in a dictatorial police state, if you can yell at a square about it (and police doesn't attack you until you attack them). #COVIDIOTS #Prague #ClusterStaromestske https://t.co/BydXpivkPW

— Anna Jordanova (@Jordanova_An) October 18, 2020