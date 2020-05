Само во Јужна Кореја: Бараа манекенки на трибините, а добија секси кукли

Обидот на јужнокорејскиот клуб Сеул на првиот натпревар во сезоната трубините да не останат празни, заврши неславно.

Екипата на Сеул за првиот натпревар во новата сезона во домашното првенство одлучи да порача 30 кукли, од кои 28 се женски, а две машки и да ги постави на дел од трибините, но нарачката ја извршија во погрешна компанија – во компанија која произведува секс-кукли.

Така наместо кукли манекенки, екипата на Сеул, од компанијата Далком доби секс-кукли, но тоа не беше се. Некои од нив во рацете имаа реклами за сајтови за возрасни кои во Јужна Кореја се строго забранети.

2016 K League winners FC Seoul inadvertently used sex dolls rather than fashion mannequins to help fill empty stands this weekend. The club has apologised. Both the club and the supplier are pointing fingers at others. (It’s not just COVID-19 you need to avoid catching!) #kleague pic.twitter.com/59rSU8XxYL

— Devon Rowcliffe (@WhoAteTheSquid) May 17, 2020