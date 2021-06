Роналдо против Унгарија собори три рекорди

Фудбалерите на Португалија против Унгарија ја започнаа одбраната на титулата, а лидер на европскиот шампион е Кристијано Роналдо со што собори два рекорди.

Роналдо стана првиот фудбалер во историјата кој настапил на пет Европски првенства. Дебитантскиот настап Роналдо го имаше во 2004 година кога неговата репрезентација загуби од Грција во финалето. Потоа играше и во 2008 година во Австрија и Швајцарија, четири години подоцна во Украина и Полска како и пред пет години во Франција кога ја освои титулата.

Cristiano Ronaldo becomes the first men’s player in history to play in five European Championships 🇵🇹 pic.twitter.com/i4HJVMq5Zy

— ESPN FC (@ESPNFC) June 15, 2021