Реткост: Семејството Малдини во „клубот 1000“!

Милан го претрпе првиот пораз сезонава во Серија А во големото дерби против Јувентус. Но, таа средба ќе остане со „златни“ букви запишана во историјата на семејството Малдини.

Ова семејство е раритет на европскиот и светскиот фудбал. Истото има три генерации играчи кои настапувале во најсилното италијанско првенство. Станува збор за Чезаре, Паоло и Даниел, сите како играчи на Милан.

Во поразот од Јуве во 81 минута Далот беше заменет од Даниел Малдини (19) кој го забележа шестиот настап во шампионатот.

Cesare, Paolo, Daniel. 1⃣0⃣0⃣0⃣ volte Maldini in Serie A🔴⚫

One thousand Serie A games for the 𝓜𝓪𝓵𝓭𝓲𝓷𝓲 family with us🔴⚫ #SempreMilan pic.twitter.com/lhqjSFM6uW

— AC Milan (@acmilan) January 7, 2021