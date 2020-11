Познати потенцијалните противници на Македонија во квалификациите за СП 2022

Фудбалската репрезентација на Македонија ќе биде во четвртиот барабан во жрепката за квалификациските групи која ќе се одржи на седми декември.

По завршувањето на второто издание од Лигата на нации во кое репрезентацијата на Македонија не успеа да се пласира во Б дивизијата, нареден предизвик за фудбалерите ќе бидат квалификациите за Светското првенство 2022 година кое ќе се одржи во Катар.

Македонија квалификациите за Мундијалот 2022 година ќе ги започне од четвртиот барабан што беше познато и претходно, а со завршувањето на Лигата на нации ги дозна и потенцијалните противници.

Избраниците на селекторот Игор Ангеловски нема да може да играат со БиХ, Словенија, Црна Гора, Албанија, Бугарија, Израел, Белорусија, Грузија и Луксембург кои исто така се во четвртиот барабан, но затоа ќе добијат три селекции кои се подобро рангирани од нас како и една или две послабо рангирани.

Во првиот барабан се најдобрите десет репрезентации во Европа и тоа Белгија, Франција, Англија, Португалија, Шпанија, Италија, Хрватска, Данска, Германија и Холандија.

Во вториот барабан се наоѓаат Швајцарија, Велс, Полска, Шведска, Австрија, Украина, Србија, Турција, Словачка и Романија

Во третиот барабан се Русија, Унгарија, Република Ирска, Чешка, Норвешка, Северна Ирска, Исланд, Шкотска, Грција и Финска.

Од петтиот барабан можни противници ни се Косово или Ерменија, Кипар, Азербејџан, Естонија, Казахстан, Литванија, Летонија и Андора.

Во последниот шести барабан има само пет репрезентации и тоа Малта, Молдавија, Лихтенштајн, Гибралтар и Сан Марино.

Според пропозициите, во европските квлаификации ќе има десет квлаификациски групи, од кои пет групи ќе бидат со пет репрезентации. Пласман на Мундијалот во Катар директно ќе обезбедуват само првопласираните репрезентации, додека десетте втори селекции ќе играат бараж каде ќе им придружат две селекции од победниците во групите во оваа сезона во Лига на нации, кои нема да бидат на првото или второто место во квалификациите. Потоа овие 12 селекции со ждрепка ќе бидат поделени во три костури и преку полуфинале и финале во плејоф ќе ги дадат последните три патници на Мундијалот во март 2022 година.

