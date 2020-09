Познатата српска пејачка ги брише тетоважите: Ќе се изненадите која е причината за оваа нејзина одлука! (ФОТО)

View this post on Instagram

Veoma sam pažljiva po pitanju izbora hrane te zbog toga kombinujem pravljene domaće kašice i Frutek🍎🍓🍇(jer im verujem😉) @bebaccom Bitno mi je to što imaju strogu kontrolu pri nabavci namirnica i proizvodnog procesa, a ono što mi je najvažnije – nema dodatog šećera i glutena te imate moju punu preporuku!! Jovanu je omiljeni ukus kombinacija šljive i kruške👶🏼💛 Leti, leti, leti – avion! 😋 #frutek