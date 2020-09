Португалците ја растурија Хрватска, Англија со трик ја сочува победата (ВИДЕО)

Во дербито на вечерта во Лигата на нации, Португалија со убедливи 4:1 ја совлада Хрватска.

Иако и двете репрезентации настапија без своите најдобри играчи, Кристијано Роналдо од едната и Лука Модриќ и Иван Ракитиќ од другата страна, домашната репрезентација успеа да оствари убедлив триумф.

На стадионот „Драгао“ во Порто, Португалците беа далеку подобар противник, упатија дури 24 шута кон голот на Доминик Ливаковиќ, додека „коцкестите“ на спротивната страна имаа само три шута.



Селекцијата на Португалија, доминантната игра ја крунисаа во 41. минута преку Кансело откако претходно дури три пати ја погодија стативата на Ливаковиќ.

Во вториот дел, Жота и Феликс со головите во 58. и 70. минута ги решија дилемите околу победникот, за во судиското продолжение и двете репрезентации да постигнат по еден гол за конечни 4:1.



Актуелниот светски шампион Франција благодарение на голот на Килијан Мбапе во 41.минута ја совладаа Шведска, а Белгија славеше со 0:2 на гостувањето кај Данска.



Англија едвај дојде до победата на гости кај Исланд и тоа со голот на Рахим Стерлинг во 91. минута од пенал. Исланѓаните имаа можност да израмнат во 95. минута, ударот на Бјорнасон заврши над голот на Пикфорд.

