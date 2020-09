Пеп, ти си му пријател на Меси, нека дојде да се забавуваме во Сити! (ВИДЕО)

Лионел Меси најмногу се поврзува со Манчестер сити, а сега на социјалните мрежи се појави и едно интересно хит видео помеѓу еден млад фан на клубот и менаџерот Пеп Гвардиола.

Голема радост во лицето на тогаш седумгодишното дете Мет Брејдон кое не можеше да поверува дека во таксито се наоѓа токму стратегот на „граѓаните“.

Видеото е инаку објавено од Сити уште пред четири години, но поради тоа што Меси е главна тема овие денови и неговото можно заминување од Барса, а клубот од „Етихад“ најмногу се поврзува со Аргентинецот, дефинитивно го привлекува вниманието. Ова е само дел од целото видео кое можете да го погледнете ТУКА

If Lionel Messi ends up joining @ManCity then this kid should get the assist for it 😂👏 pic.twitter.com/7cit7Jc5PS

— 433 (@433) August 31, 2020