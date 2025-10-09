Ви препорачуваме

Партизан врза две победи во Евролигата, Шортс и Панатинаикос поразени кај Басконија

Кошаркарите на Партизан вечерва стигнаа до втората победа во Евролигата откако на свој терен во Белград го добија турскиот Ефес со 93-87

Партизан од првата минута беше подобриот тим на теренот и многу брзо дојде и до двоцифрена разлика (21-10). Сепак, Турците до крајот на четвртината успеаа да намалат на 31-24.

Второто полувреме одново донесе подобра игра на српскиот гигант, па така тука, речиси констатно Партизан водеше со двоцифрена разлика за на пауза да заминат со 55-43.

Но, Ефес не се откажа и третиот период за нив беше најдобар во овој натпревар, во него успеаа да дојдат на само минус два“ и во одлучувачкиот период се влезе со 71-69 на семафорот.

Таму, Партизан одново додаде гас“ и ги израдува навивачите со уште еден триумф втор во низа по стартниот пораз од Дубаи.

Натпревар вечерва со својот Панатинаикос имаше и македонскиот репрезентативец Ти-Џеј Шортс, а грчкиот тим загуби на гости кај Басконија со 82-84. Шортс помина нешто помалку од 20 минути на паркетот и во нив забележа четири поени, еден скок и две асистенции.

