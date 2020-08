Овие балкански филмови имаат поексплицитни 18+ сцени од контроверзниот хит на Нетфликс „365 дена“ (18+ФОТО+ВИДЕО)

View this post on Instagram

Pratite Hladovinu na YouTube, link na profilu. ~ Mlad i Zdrav Kao Ruža (1971) Režija: Jovan Jovanović ~ #mladizdravkaoruza #dragannikolic #kinoteka #fest2020 #mladizdravkaoruža #dragannikolić #fest2020🔥 #fest_belgrade

#srpskifilm #domacifilmovi #srbija #ig_srbija #istorija #jugoslavija #yugoslavia #exyugoslavia #serbia #instagramsrbija #instasrbija #kultura #kritickorazmisljanje