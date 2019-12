Официјално: Карло Анчелоти ќе го води Евертон! (ВИДЕО)

Карло Анчелоти се врати во Премиер лигата, тој е промовиран како нов менаџер на Евертон, со договор на четири години на „Гудисон парк“.

Италијанецот ќе има задача прво клубот да го одведе на побезбедно место во генералниот пласман од Премиер лигата, моментно е на 16. место со 18 бодови, само три повеќе од Саутемптон кој е во опасната зона на испаѓање.

🔵 | Introducing the new manager of Everton Football Club, @MrAncelotti! #WelcomeMrAncelotti pic.twitter.com/zNNoix8H5R

— Everton (@Everton) December 21, 2019