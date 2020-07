НФЛ на нозе: Махомс потпиша десетгодишен договор и стана најплатен играч во историјата

МВП играчот на Суперболот, квотербекот на шампионот Канзас сити чифс, Патрик Махомс, се согласи да потпише нов договор и тоа на наверојатни 10 години со што ќе стане најплатен играч во историјата на НФЛ лигата.

Младиот 24-годишен Махомс кој се смета за најдобар квотербек во НФЛ, преземајќи го приматот од Том Брејди, денеска влезе во историјата на овој спорт откако ги договори сите услови за потпишување нов договор.

Според ЕСПН, Махомс се сосгласил да стави параф на дури десетгодишен договор што значи дека во Канзас сити ќе биде до 2031 година.

Chiefs and QB Patrick Mahomes have reached agreement on a 10-year — 10-year! — contract extension that ties him to Kansas City through the 2031 season, league sources tell ESPN.

— Adam Schefter (@AdamSchefter) July 6, 2020