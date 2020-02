Не се гарантира безбедноста, одложени натпревари во Германија и Холандија! - Слободен печат

Бундеслигашкиот клуб Келн официјално објави дека нивниот меч против Борусија Менхенгладбах нема да се игра поради неповолни временски услови.

Претходно објавивме дека Германија веќе неколку дена се подготвува за невремето „Сабине“ поради кое се очекуваат ветрови со брзина од 120 километри на час.

Поради неповолните временски услови се одложуваат и фудбалски натпревари, и воопшто во спортот. „Сабине“ им направи проблеми на организаторите на Бундес лигата, одложен е мечот меѓу Борусија Менхенгладбах и Келн кој требаше да се одигра денеска од 15.30 часот, и уште три мечеви од пониските германски лиги.

❗ +++ #BMGKOE cancelled +++ ❗

The Bundesliga game between #effzeh and Borussia Mönchengladbach scheduled for Sunday has been cancelled due to storm Sabine. The safety of the fans could not be guaranteed. pic.twitter.com/Hp80HmpFkk

— 1. FC Cologne (@fckoeln_en) February 9, 2020