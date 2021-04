Навални префрлен во болница: Се пожали на треска и силна кашлица

Рускиот опозиционер Алексеј Навални бил префрлен од затвор во медицинска установа за лекување на можна респираторна инфекција и бил тестиран за коронавирус, пренесува весникот „Известија“, повикувајќи се на управата на затворот.

Претходно денес, Навални рече дека има температура од 38,1 и силна кашлица, како и дека тројца од 15-те затвореници од неговото одделение во затворот во регионот Владимир се хоспитализирани затоа што се сомневаат дека имаат туберкулоза.

Jailed Kremlin critic Navalny moved to medical facility over possible respiratory illness -Izvestia https://t.co/y4bMzAqSsr pic.twitter.com/jTuKrlkRwE

— Reuters (@Reuters) April 5, 2021