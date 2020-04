Научниците се вчудовидени: Пандемијата не го забави само животот на земјата, го забави движењето и на самата планета!

Пандемијата на коронавирусот влијае на животот на луѓето не само во здравствен, социјален и економски поглед. Светот застана, но застана и Земјата.

Според најновите информации, планетата исто така позабавено се мрда од вообичаено. Истражувачите кои ги проучуваат движењата на Земјата велат дека забележале намалување на сеизмичката бучавост во последните неколку недели, пишува „Nature“.

Последица на тоа е намалување на активноста, транспортот, движењето во целина. Цела една мрежа престана да работи, јавниот транспорт е затворен во многу делови на светот, луѓето не патуваат за да стигнат на работа, туку работат од дома, авионите не летаат. Молк што можат сите да го забележат, особено жителите на урбаните подрачје. Толкав молк што детекторите можат да следат со многу поголема точност, дури и најмал потрес, како и вулканска активност и други сеизмички движења.

Cars, planes, industry, and even walking can make small vibrations in the ground, which means you can see #SocialDistancing on seismometers!

