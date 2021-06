На цела Северна Кореја ѝ се плаче – Ким Јонг Ун ослабе и им го скрши срцето на граѓаните

Сите граѓани на Северна Кореја се загрижени и тажни затоа што претседателот Ким Џонг Ун изгубил на телесната тежина, јавија државните медиуми и објавија изјава на граѓанин на Пјонгјанг.

Ретките коментари за изгледот на севернокорејскиот лидер се појавиле откако странските аналитичари забележале на почетокот на јуни дека автократскиот, 37-годишен лидер Ким Џонг Ун значително изгубил од тежината, пренесува Ројтерс.

– Тоа што нашиот уважен генерален секретар другарот Ким Јонг Ун е ослабен, на сите ни го крши срцето, изјавил средовечен човек во интервју емитувано во петокот вечерта. „Сите зборуваат за тоа. Сите ние само што не почнавме да плачеме, додал човекот.

Во извештајот на државната телевизија не се наведува од кои причини Ким загубил на тежина.

Со оглед на тоа дека во Северна Кореја не е познато кој би можел да го наследи Ким Јонг Ун на чело на државата, странските разузнавачки агенции и експерти од меѓународната политика внимателно ја следат здравствената состојба на севернокорејскиот лидер.

North Korean leader Kim Jong Un's apparent weight loss has caused widespread concern among citizens, an unidentified resident of Pyongyang quoted on the country's state media said after watching recent a video of the leader https://t.co/RhQEqL7dXH pic.twitter.com/82AiJBfMaK

— Reuters (@Reuters) June 28, 2021