Лидс со победа се испиша од Чемпионшип, Славен Билиќ го врати ВБА во Премиер лигата

Вистинско лудило во последното коло од втората по квалитет англиска фудбалска лига.

Екипата на Лидс за која настапува и Езгјан Алиоски од претходно го осигура пласманот во Премиер лигата и настапите во Чемпионшип ги завршија во голем стил. Лидс и Алиоски со убедливи 4:0 го совлдаа Чарлтон кој испадна од лигата и со победа се испишаа од Чемпионшип.

THE BAGGIES ARE BACK IN THE @premierleague!!! 🎉🎉🎉 pic.twitter.com/poHF0yt8il

— West Bromwich Albion (@WBA) July 22, 2020