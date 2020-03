Лејкерси во карантин и денеска ќе бидат тестирани на коронавирус

Откако четворица кошаркари на Бруклин нетс се позитивни на коронавирус, кошаркарите на Лос Анџелес лејкерс во среда ќе одат на тестирање бидејќи последниот натпревар го одиграа токму против овој тим.

Лејкерси и Бруклин играа минатиот вторник, а бидејќи инкубацијата трае 14 дена, самите кошаркари на Лејкерс кои имаа контакти со противниците можеби се заразени, а за тоа да не знаат.

The health and well-being of our players, staff, fans, and society in general, is of paramount importance to us, and will continue to be our focus.https://t.co/4GiDJiZpPi

— Los Angeles Lakers (@Lakers) March 18, 2020