Кои се најголемите фудбалски трансфери во зимскиот преоден рок? - Слободен печат

Завршен е официјално зимскиот преоден рок во Топ 5 европските лиги (Шпанија, Франција, Англија, Германија, Италија), но не донесе некои големи изненадувања.

Рекордер на овој преоден рок во јануари е 25-годишниот Португалец, Бруно Фернандеш, овој играч за врска во нападот во Манчестер јунајтед дојде од Спортинг Лисабон за 55 милиони евра, што е убедливо најголемото обесштетување од еден клуб исплатено за еден играч овој месец.

Швеѓанецот со македонско потекло, Дејан Кулушевски (19) од Аталанта за 35 милиони евра се промовираше како член на Јувентус.

Потоа, Реал Мадрид ја продолжи традицијата да купува во Бразил, „кралевите“ одвоија 30 милиони евра за 18-годишниот играч за врска во нападот, Рејниер (18) кој со Фламенго го освои „Копа Либертадорес“.

Вреди да се истакнат трансферите на Пако Алкасер во Виљареал, Ерлинг Халанд во Борусија Дортмунд, Кристијан Ериксен во Интер…

– НАЈГОЛЕМИТЕ ТРАНСФЕРИ ВО ЗИМСКИОТ ПРЕОДЕН РОК –

Бруно Фернандеш (Спортинг Лисабон – Манчестер Јунајтед) 55.000.000 милиони евра

Дејан Кулушевски (Аталанта – Јувентус) 35.000.000

Фламенго – Реал Мадрид 30.000.000

Стивен Бергвајн (ПСВ Ајндховен – Тотенхем) 27.000.000

