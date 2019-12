Кличко се враќа во рингот?!

Поранешниот украински боксер Владимир Кличко со последните објави на социјалните мрежи ги наведе боксерските фанови дека се враќа во рингот.

Кличко на Твитер објави тизер и ги праша своите фанови која идеја за бокс меч повеќе им се допаѓа: против Ентони Џошуа, Тајсон Фјури или Деонте Вајлдер.

Let me entertain you with this and you can like it ❤️ or not: Wilder 🆚 Klitschko — Klitschko (@Klitschko) December 14, 2019

Let me entertain you with this and you can like it ❤️ or not: Fury 🆚 Klitschko 2 — Klitschko (@Klitschko) December 14, 2019

Let me entertain you with this and you can like it ❤️ or not: Joshua 🆚 Klitschko 2 — Klitschko (@Klitschko) December 14, 2019

Украинецот веќе има боксувано со двајца од тројцата наведени боксери, Фјури и Џошуа и на два претрпе пораз. Во 2015 година е поразен од Тајсон Фјури, додека две години подоцна загуби и од Џошуа.

Во меѓувреме се повлече од боксот, но сега планира да се врати и да го собори рекордот на Џорџ Форман кој со 45 години е најстариот шампион во тешка категорија. Кличко е сопственик на друг рекорд, тој е боксер кој најдолго време бил шампион, дури 4.382 дена.

Владимир Кличко својата професионална кариера ја започна 1996 година и боксуваше до 2017 година и поразот од Џошуа, а за тоа време имаше 69 борби на кои има 64 победи (53 со нокаут) и само пет порази.

Преземањето на оваа содржина или на делови од неа без непосреден договор со редакцијата на Слободен Печат значи експлицитно прифаќање на условите за преземање, кои се објавени на сајтот.